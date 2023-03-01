Çin'de İmalat Faaliyetleri Art Arda İki Ay Artış Gösterdi

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'de imalat faaliyetleri, ekonomik toparlanmanın en yeni göstergesi olarak art arda iki ay artış sergiledi.

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'de imalat faaliyetleri, ekonomik toparlanmanın en yeni göstergesi olarak art arda iki ay artış sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin (PMI), Şubat'ta 52,6'ya yükseldiğini duyurdu. PMI, Ocak ayında 50,1 olarak açıklanmıştı.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.

Büronun kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, hükümetin büyüme yanlısı önlemleri ve Kovid-19 etkisinin azalması sayesinde fabrika üretimleri ve piyasa faaliyetlerinin geçen ay daha hızlı şekilde normale döndüğünü, bunun da ekonomik iklimdeki iyileşmenin sürdüğü anlamına geldiğini söyledi.

Manşet rakamın alt ögelerine bakıldığında üretim endeksi, önceki aya göre 6,9 yüzde puan artarak 56,7'ye çıktı. Bu, hızlanan üretime işaret ediyor. Piyasa talebi de yeni siparişlerin 3,2 yüzde puan artışla 54,1'e yükselmesiyle artmaya devam etti.

Büyük işletmelerin 53,7, orta ölçekli işletmelerin 52 ve küçük işletmelerin 51,2 düzeyinde hesaplanan PMI değerleri, ani yükseliş ve düşüş döngü sınırının çok üzerinde bulunuyor.