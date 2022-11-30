Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Kasım'da Geriledi

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin imalat dışı sektörü için satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) Kasım ayında 46,7'ye düştüğü kaydedildi.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin imalat dışı sektörü için satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) Kasım ayında 46,7'ye düştüğü kaydedildi. PMI, Ekim ayında 48,7 olarak açıklanmıştı.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi ifade ederken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.

NBS kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe'ye göre, Kovid-19 vakalarının yeniden görülmesi piyasa faaliyetlerini azalttığı için hizmet sektörü bu ay daha da zayıfladı ve iş faaliyetleri alt endeksi Ekim ayındaki 47 seviyesinden 45,1'e düştü.

Kara ve hava taşımacılığı, konaklama ve yeme-içme hizmetleri gibi sektörlerin iş hacmi Kasım ayında gerilerken parasal ve finansal hizmetlerin iş hacmi genişlemeyi sürdürdü.

Zhao, hizmet sektörünün iş faaliyetlerine dair beklentileri ölçen alt endeksin Kasım ayında 53,1 olduğunu kaydetti.