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Çin'de İmal Edilen Vinç Gemisi Sierra Leone'ye Doğru Yola Çıktı

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Çin'de imal edilen "NORTH WAVE 1" adlı vinç gemisi, Sierra Leone'ye gitmek üzere Salı günü Çin'in Fujian eyaletindeki Ningde limanından yola çıktı.

Çin'de imal edilen "NORTH WAVE 1" adlı vinç gemisi, Sierra Leone'ye gitmek üzere Salı günü Çin'in Fujian eyaletindeki Ningde limanından yola çıktı. Gemi, Afrika ülkesindeki liman inşaatında kullanılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningde'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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