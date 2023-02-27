Çin'de İlkbaharın Gelişiyle Tarım Faaliyetleri Arttı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Nantong kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
FUZHOU, 27 Şubat (Xinhua) -- İlkbaharın gelişiyle sıcaklıklar kademeli olarak artarken, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde çiftçiler aktif bir şekilde çiftçilik ve tarım faaliyetleri hazırlıklarıyla meşgul.
İşte Xinhua fotoğrafçısının objektifinden yansıyan, farklı şekillerdeki rengarenk tarım arazilerinin eşsiz manzarası...
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Nantong kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasının Taotian köyündeki bir tarım arazisinin havadan görünümü, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Baiyun kasabasındaki tarım arazisinin havadan görünümü, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Yongtai ilçesine bağlı Baiyun kasabasındaki tarım arazisinin havadan görünümü, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasındaki bir sebze ekim merkezinin havadan görünümü, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Yongtai ilçesine bağlı Baiyun kasabasındaki tarım arazisinin havadan görünümü, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinin Minhou ilçesine bağlı Jingxi kasabasının Taotian köyündeki bir tarım arazisinin havadan görünümü, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)