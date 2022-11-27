Çin'de İlk Profesyonel Kargo Havaalanında Sadece Kargo Uçuşu Yapılacak İlk Güzergah Açıldı

WUHAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei eyaletine bağlı Ezhou kentindeki Çin'in ilk profesyonel kargo merkezi Pazar günü sadece kargo uçuşu yapılacak ilk güzergahını hizmete aldı. Güzergah Ezhou kentini Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki Shenzhen şehrine bağlayacak.

Ezhou Huahu Havaalanı aynı zamanda Asya'nın ilk ve dünyanın dördüncü profesyonel kargo merkezi havaalanı. Havaalanı 17 Temmuz'daki açılışından bu yana Ezhou'yu, aralarında Beijing, Shanghai ve Xiamen'in de bulunduğu kentlere bağlayan çok sayıda yolcu taşıma güzergahını hizmete açtı.

Havaalanına göre, tamamen kargo taşımacılığının yapılacağı güzergahta, acele postaları taşıyacak olan Boeing 737 kargo uçakları çalışacak. Güzergahın kapsamına Hubei eyaletinde bulunan Wuhan, Ezhou, Huangshi ve Huanggang gibi yerler de giriyor.

Havaalanı, Ezhou ile Shanghai'ı birbirine bağlayan yalnızca kargo uçuşu yapılacak hava güzergahını da yakında açacağını bildirdi.

2030 yılına kadar havaalanının yıllık kargo ve posta hacminin 3,3 milyon tona, yolcu kapasitesinin ise 1,5 milyona ulaşması bekleniyor.