Çin'de İlk Düzenli Drone Teslimat Rotası Faaliyete Geçti

SHENZHEN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine bağlı liman bölgesinde ilk düzenli drone teslimat rotası Çarşamba günü resmen faaliyete geçti.

Bu rota sayesinde müşteriler sipariş verdikten sonra 10 dakika gibi kısa bir sürede ürünlerini teslim alabilecek.

Hong Kong ve Shenzhen arasında seyahat edenler, sınır kapısı yakınındaki teslimat hizmetlerinden yararlanabilecek.