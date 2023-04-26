Çin'de İlk Çeyrekte İmalat Sektörüne Verilen Kredilerin Değeri Arttı

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- 2023'ün ilk çeyreğinde Çin'de imalat sektörüne verilen kredilerin değeri geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu tarafından Çarşamba günü yayımlanan resmi verilere göre, imalat sektörüne verilen yeni krediler Ocak-Mart döneminde yıllık 381,9 milyar yuan artışla 2,2 trilyon yuana (yaklaşık 317,75 milyar ABD doları) ulaştı.

Özel işletmelere verilen yeni krediler bu dönemde yıllık 1 trilyon yuan artışla 3,7 trilyon yuan'a ulaşırken, küçük ve mikro ölçekli şirketlere verilen krediler 808,8 milyar yuan artışla 2,3 trilyon yuan oldu.

Verilere göre, ticari bankalar ilk çeyrekte bir yıl öncesine göre yüzde 1,3 artışla 667,9 milyar yuan net kar elde etti.