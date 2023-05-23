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Çin'de İlk Çeyrekte 5 Milyonu Aşkın Yeni Serbest İşletme Açıldı

Çin'de İlk Çeyrekte 5 Milyonu Aşkın Yeni Serbest İşletme Açıldı

Güncel Haberler

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de 2023'ün ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artışla toplam 5,03 milyon yeni serbest işletme kuruldu.

Çin'de İlk Çeyrekte 5 Milyonu Aşkın Yeni Serbest İşletme AçıldıÇin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki bir pazarda yumurta dizen satıcı, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de 2023'ün ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artışla toplam 5,03 milyon yeni serbest işletme kuruldu.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ilk çeyreğin sonu itibarıyla Çin'de tescil edilen serbest işletmelerin sayısı 116 milyona ulaşarak ülkedeki toplam işletme sayısının üçte ikisini oluşturdu.

İdareye göre kültür, spor ve eğlence sektörlerinde yeni kurulan serbest işletmeler, ilk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 39'luk artışla en hızlı büyümeyi kaydetti.

İdare ayrıca işletmelerin yüksek kaliteli gelişimini sağlayacak etkin önlemleri alacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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