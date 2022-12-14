Çin'de İkinci Kovid-19 Hatırlatma Dozu Kampanyası Başlatıldı

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yetkiler tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk hatırlatma dozunu altı aydan daha uzun süre önce yaptıran bazı gruplara ikinci Kovid-19 hatırlatma dozu sunulacak.

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yetkiler tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk hatırlatma dozunu altı aydan daha uzun süre önce yaptıran bazı gruplara ikinci Kovid-19 hatırlatma dozu sunulacak.

Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'a karşı ortak önleme ve kontrol mekanizması tarafından yayınlanan bir genelgeye göre, yüksek enfeksiyon riski bulunanlar, 60 yaş üstü yaşlılar, ciddi altta yatan sağlık sorunları bulunanlar ve bağışıklığı düşük olanlar hedef gruplar olarak belirlendi.

Genelgeye göre, şartlı piyasaya çıkma izni veya acil kullanım olayı alan tüm aşılar ikinci hatırlatma dozu olarak kullanılabilecek.

Genelgede, ikinci hatırlatma dozunun seçiminde, hatırlatıcı aşılamalar için farklı aşı türleri veya Omicron dirençli aşılar kullanan bir aşılama stratejisi olan sıralı hatırlatıcı aşılamanın tercih edildiği belirtildi.

Ayrıca genelgede, aşılama güvenliğini sağlamak ve aşılama alanlarında kapsamlı acil durum müdahale planları ve zamanında güncellenen aşılama bilgileri ile ikinci takviye aşılama programını düzenli bir şekilde ilerletmek için her düzeydeki sağlık yetkililerinden çaba gösterilmesi istendi.