Çin'de İkinci El Konut Piyasası Mayıs Ayında Toparlandı - Haberler

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Çin'de İkinci El Konut Piyasası Mayıs Ayında Toparlandı

Xinhua - Güncel
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Çin'de İkinci El Konut Piyasası Mayıs Ayında Toparlandı

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Beike Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, Çin'de ikinci el konut piyasası, ülkenin konut satın almak isteyenlere yönelik finansman ve kısıtlamaları hafifletmesiyle, uğradığı kaybı geçen ay bir miktar telafi etti.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Beike Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, Çin'de ikinci el konut piyasası, ülkenin konut satın almak isteyenlere yönelik finansman ve kısıtlamaları hafifletmesiyle, uğradığı kaybı geçen ay bir miktar telafi etti. Rapora göre, 50 kentte ikinci el konutların satış hacmi Mayıs ayında, bir ay öncesine göre yaklaşık yüzde 14 arttı. Raporda, ankete katılan kentlerden yüzde 80'den fazlasında satışlarda bir önceki aya göre artış kaydedildiği, Çin'in kuzeydoğusu ile Yangtze Nehri Delta bölgesindeki bazı kentlerde ise satışların iki kattan fazla olduğuna işaret edildi. Ancak ikinci el konut fiyatları 50 kentte, geçen ayki yüzde 0,3'lük düşüşü daha da devam ettirerek, Nisan ayına göre yüzde 0,9 düştü. Raporda, satış hacminin bu yılın ikinci yarısında daha da artacağı ve fiyatların dengeleneceği tahmin ediliyor.

Xinhua / Güncel

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