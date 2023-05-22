Çin'de İkinci El Araç Satışları Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 15,23 Arttı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan sektör verileri, ülkedeki ikinci el otomobil satışlarının bu yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,23 arttığını gösterdi.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan sektör verileri, ülkedeki ikinci el otomobil satışlarının bu yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,23 arttığını gösterdi.

Çin Otomobil Bayileri Birliği'nin verilerine göre ülkede yaklaşık 5,74 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşirken, piyasadaki toplam işlem hacmi 361,14 milyar yuan (yaklaşık 51,33 milyar ABD doları) oldu.

Çin'de sadece Nisan ayında ikinci el araç satışları 1,46 milyon adedi aştı. Bu veri, satışların bir önceki aya göre yüzde 6,59 azaldığını, ancak yıllık yüzde 33,03 arttığını gösteriyor.

Veriler ayrıca, geçen ay Çin'deki ikinci el araç satışlarının toplam işlem hacminin 90,39 milyar yuan seviyesinde gerçekleştiğine işaret ediyor.