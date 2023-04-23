Çin'de İkinci El Araç Satışları Mart'ta İstikrarlı Artış Kaydetti

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ikinci el otomobil satışları Mart ayında istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ikinci el otomobil satışları Mart ayında istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti.

Çin Otomobil Bayileri Birliği'nin verilerine göre Mart ayında ülkede yaklaşık 1,57 milyon ikinci el araç el değiştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9, Şubat ayına göre ise yüzde 7,4 daha fazla.

Çin'de bu yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,18 artışla 4,27 milyondan fazla ikinci el araç satıldı.

Çin'in sektörde büyük ölçekli ve standartlaştırılmış ticari faaliyetleri teşvik etmeye yönelik politikaları uygulanmasının ikinci el otomobil pazarının sağlıklı büyümesini destekleyeceğini kaydeden Otomobil Bayileri Birliği, devam etmekte olan 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nın Çin'in otomobil tüketimini artırmadaki rolüne dikkat çekti.

Otomobil Bayileri Birliği, ikinci el otomobil pazarı için olumlu bir tahminde bulunarak, tüketim ve iş güvenindeki kademeli toparlanmanın pazarı yukarı yönlü bir döngüye sokacağını kaydetti.