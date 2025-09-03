Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın 80. Yılına Özel Askeri Geçit Töreni Düzenlendi

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri geçiş yaparken, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı'nın Tienanmın Kapısı'nın balkonunda orduya ve halka hitap etti. Şi, buradaki konuşmasında, ordudan "Çin ulusunun dirilişi için stratejik destek sağlamasını" istedi.

Konuşmasında, "Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve dünya antifaşist savaşı" diye adlandırdığı İkinci Dünya Savaşı'nın hem Çin halkı hem insanlık adına büyük bir sınama olduğunu ifade eden Şi, "Tarih bize şunu gösterdi ki insanlık hep beraber yükselir ve düşer. Ortak güvenlik ancak tüm ülkeler ve uluslar birbirlerine eşit muamele eder, barış içinde bir arada yaşar ve birbirini desteklerse mümkün olabilir, savaşın kökeninde yatan sebepler ancak böyle ortadan kaldırılabilir." diye konuştu.

Şi, bugün insanlığın bir kez daha savaş veya barış, diyalog veya cepheleşme, kazan-kazan işbirliği ile sıfır toplamlı oyun arasında seçimle karşı karşıya olduğunu belirterek, Çin halkının yine tarihin doğru tarafında yer alıp barışçı kalkınma yoluna bağlı kalarak dünyanın tüm halklarıyla birlikte ortak geleceği paylaşan topluluk inşası için çalışacağını kaydetti.

Çin lideri konuşmanın ardından tören aracına binerek Çang'an Bulvarı'nda konuşlanan ordu birliklerini teftiş etti.

Bu, Çin liderinin Tienanmın Meydanı'nda Devlet Başkanı olarak nezaret ettiği üçüncü askeri töreni oldu.

Türkiye'den bakan düzeyinde ilk katılım

Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in olduğu 26 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da töreni protokol tribününden izledi.

Çin'deki bu törenlere, Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.

Modern silah sistemleriyle gövde gösterisi

Törende askeri kıtaların yürüyüşünün ardından kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin envanterindeki modern silah sistemleri alanda boy gösterdi.

Aralarında yeni nesil tanklar, zırhlı muharebe araçları, amfibi hücum vasıtaları, füzeler ve hava araçlarının olduğu çok sayıda yeni silah sistemi ilk kez görücüye çıktı.

Geçit töreninde "Tip 99B" adı verilen yeni model ana muharebe tankı ile "Tip 100" hafif muharebe tankı ve "Tip 100" zırhlı destek aracı kara muharebe formasyonunda yer aldı.

Amfibi hücum formasyonunda da "Tip 5" tekerlekli muharebe araçlarının bir tekerlekli makineli tüfek aracı ile kundağı motorlu bir havan toplu yer aldı.

Yeni nesil füzeler, uçaklar

Topçu ve füze formasyonunda, "Tip 191" sınıfı kamyona monte kendinden tahrikli çok roketatar sistemlerin iki varyantı, YJ-21, DF-17, DF-26D hipersonik füzeleri, nükleer başlık taşıyabilen JL-1, JL-3, DF-61, DF-31BJ füzeleri ile 20 bin kilometre menzili aşabilen kıtalararası stratejik nükleer başlıklı füze DF-5C öne çıktı.

"HQ-29" adlı yeni bir antibalistik füze savunma sisteminin mikrodalga ve lazer kullanan farklı dronsavar sistemleri, hava savunma alanında dikkati çeken yeni silahlar oldu.

5. nesil J-20S ve J-35 savaş uçakları, KJ-600 erken uyarı uçağı ve yenilenmiş Y-20B nakliye uçağı resmi olarak ilk kez tanıtıldı.

Yeni model keşif dronları, insansız uçaklar, insansız helikopterler, insansız denizaltı, gemi, mayın döşeme aracı ve robot köpekler gibi çok sayıda insansız sistem Çin'in insansız muharebe kabiliyetlerinin gelişimine dair fikir verdi.