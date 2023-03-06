Çin'de "İki Oturum" Devam Ederken, Uzmanlar Çin Ekonomisine Olan Güveni Dile Getiriyor

Milletvekilleri ve siyasi danışmanlar yıllık "iki oturum" için Beijing'de biraraya gelirken, dünya Çin'in kalkınmasına ilişkin yeni politika hamlelerini yakından izliyor.

Milletvekilleri ve siyasi danışmanlar yıllık "iki oturum" için Beijing'de biraraya gelirken, dünya Çin'in kalkınmasına ilişkin yeni politika hamlelerini yakından izliyor.

"İki oturum", Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık toplantılarını ifade ediyor.

Üst düzey yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre, Çin ekonomisi istikrarlı bir toparlanma gösterirken, daha fazla büyüme için büyük bir potansiyel ve ivme sergiliyor.

SES 1 (İngilizce): FAHEEM SARDAR, Pakistan Başbakanlık Ofisi Ulusal Güvenlik Bölümü Kıdemli Politika Uzmanı:

"Çin'in 'iki oturumu' temelde ülkeyi bir bütün olarak gözden geçirmek için düzenleniyor ve ülke için önemli olan her konu orada tartışılıyor. Şu anda ekonomiden bahsediyoruz.

Dolayısıyla Çin temelde iç tüketimini güçlendirmeye çalışacak.

Aynı zamanda güçlü bir talep oluşturmaya çalışırken arz tarafını da ihmal etmeyecek."

Çin, toparlanma ivmesini artırıp modernizasyon hamlesini ilerletmek için hız kazanırken, 2023'te daha iyi kalkınma kalitesiyle yüzde 5 civarında daha hızlı bir ekonomik büyüme elde etmeyi hedefliyor.

Çeşitli ülkelerdeki uzmanlar ve iş dünyasının önde gelen isimleri, Çin'in umut verici ekonomik görünümüne duydukları güveni dile getirerek bunun küresel ekonomik toparlanmayı destekleyebileceğini söylüyor.

SES 2 (İngilizce): HERMAN TIU LAUREL, Filipinler BRICS Stratejik Araştırmalar kurucusu:

"Çin'de tüketim arttıkça, Çin'in çevresindeki ülkelerin ürünlerini ihraç etmeleri için daha fazla fırsat doğuyor. Dolayısıyla bu konuda çok mutluyuz. ve her yıl 'iki oturumu' gözlemlediğimiz için Çin ekonomisine yönelik her türlü güvene sahibiz."

SES 3 (İngilizce): GEORGE BARCELON, Filipin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı:

"Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ekonomik toparlanması bir bakıma dünya ticareti ve alışverişi için de olumlu bir gelişme olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)