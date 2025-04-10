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Çin'de Huzurevinde Robot Bakıcı Dönemi Başladı

Çin'de Huzurevinde Robot Bakıcı Dönemi Başladı
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Chongqing'deki huzurevinde Peipei isimli robot, sakinlerin duygusal ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde hizmet vermeye başladı. Robot, sağlık, güvenlik ve eğlence hizmetleri sunarak, 24 saat boyunca huzurevi sakinlerine arkadaşlık ediyor.

CHONGQİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde yer alan bir huzurevinde yeni bir robot işe başladı.

Huzurevi sakinlerinin çeşitli duygusal ihtiyaçlarına yanıt verebilen Peipei isimli robotun nazik, sabırlı ve iyi bir dinleyici ve hitabeti güçlü bir bakıcı olduğu belirtiliyor.

Robotta akıllı duygusal arkadaşlık, sağlık ve güvenlik koruması, eğlence ve dinlence hizmetleri ve yaşam desteği yönetimi becerileri bulunuyor.

Bir huzurevi sakini, uykusunu alamadığında ya da keyfi yerinde olmadığında Peipei'nin bunu fark edebildiğini ifade ediyor.

Huzurevi sakinlerinin hafıza sorunları yaşaması ve kendilerini tekrar etmeye başlaması halinde Peipei bıkıp usanmadan onlara geri bildirimde bulunabiliyor.

Huzurevi yetkilileri, insan bakım görevlilerinin, tüm huzurevi sakinlerinin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına her zaman karşılık veremediğini, robotunsa günün 24 saatinde huzurevi sakinlerine arkadaşlık edebildiğini belirtiyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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