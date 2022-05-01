Çin'de Hunan eyaletindeki çöken binayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde 6 katlı binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, binanın sahibi dışında tasarım ve inşaattan sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Kurtarma ekipleri önceki gün çöken binadan şimdiye kadar 5 kişiyi çıkarmayı başarırken içeride mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Binada bulunduğu bilinen 39 kişiden ise haber alınamıyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.