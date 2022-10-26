Çin'de Hongze Gölü Sulak Alanı'ndaki Sonbahar Manzarası Güncel Haberler SİHONG, 26 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Sihong ilçesindeki Hongze Gölü Sulak Alanı'nındaki sonbahar manzarası görülüyor, 26 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua) SİHONG, 26 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Sihong ilçesindeki Hongze Gölü Sulak Alanı'nındaki sonbahar manzarası görülüyor, 26 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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