Çin'de Hongze Gölü Sulak Alanı'ndaki Sonbahar Manzarası
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SİHONG, 26 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Sihong ilçesindeki Hongze Gölü Sulak Alanı'nındaki sonbahar manzarası görülüyor, 26 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)
SİHONG, 26 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Sihong ilçesindeki Hongze Gölü Sulak Alanı'nındaki sonbahar manzarası görülüyor, 26 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel