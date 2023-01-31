Çin'de Hizmetler Sektörü Ocak Ayında Güçlendi

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in hizmetler sektöründeki faaliyeti, bir haftalık Bahar Festivali tatilinde pazardaki güçlü tüketim sayesinde Ocak ayında güçlü bir toparlanma kaydetti.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in hizmetler sektöründeki faaliyeti, bir haftalık Bahar Festivali tatilinde pazardaki güçlü tüketim sayesinde Ocak ayında güçlü bir toparlanma kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in imalat dışı sektöründe satın alma yöneticileri endeksinin Aralık ayındaki 41,6 seviyesinden Ocak ayında 54,4'e yükseldiğini söyledi. 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, altındaki bir değer daralmayı yansıtıyor.

Rakam, geçtiğimiz Haziran ayındaki 54,7'lik değerin sadece biraz altında kalarak son 12 ayın en yüksek ikinci rakamı oldu.

Ocak ayında hizmet ve inşaat sektörlerinin alt endeksleri sırasıyla 54 ve 56,4 olarak gerçekleşti.

NBS'nin kıdemli istatistikçi Zhao Qinghe, hizmetlerdeki faaliyetlerin Ocak ayında altı aylık kayıp serisini sonlandırarak iş ortamında keskin bir toparlanma ile pozitif bölgeye geri döndüğünü söyledi.

İncelenen 21 sektörden 15'inde iş genişlemesi görüldü. Bunlardan demiryolu, havacılık, posta hizmetleri, finansal hizmetler ve sigortacılıkta endeks 60'ın üzerine çıktı. Daha önce Kovid-19'dan en çok etkilenen perakende, otel ve yiyecek içecek sektörleri de genişlemeye devam etti.

Zhao, tüketici duyarlılığının önemli ölçüde iyileştiğine ve pazar aktivitesinin arttığına inanıyor.

Öte yandan, veriler inşaat sektörünün nispeten hızlı büyümesini sürdürdüğünü gösterdi. Zhao, büyük projeleri teşvik etmeye yönelik çeşitli hükümet politikaları yürürlüğe girerken, inşaat işletmelerinin iyimserliğini sürdürdüğünü söyledi.