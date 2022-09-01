Çin'de Hizmet Ticareti Ocak-Temmuz'da Yüzde 20,7 Büyü Dü

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı veriler, Çin'in hizmet sektöründeki dış ticaretinin değer olarak yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 büyüdüğünü gösterdi. Bakanlık verilerine göre Çin'de söz konusu dönemde toplam hizmet ticareti değeri 3,39 trilyon yuan (yaklaşık 492,6 milyar ABD doları) oldu. Ocak-Temmuz döneminde Çin'in hizmet ihracatı yıllık yüzde 22,8 artarak 1,64 trilyon yuana, hizmet ithalatı ise yıllık yüzde 18,9 artarak 1,75 trilyon yuana çıktı.