Çin'de Hidroponik Tarım Uygulamaları Yaygınlaşıyor
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BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhengding ilçesine bağlı Tayuanzhuang köyünün akıllı çiftliğinde suda yetiştirilen hidroponik sebzeler görülüyor, 26 Mayıs 2022.
BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhengding ilçesine bağlı Tayuanzhuang köyünün akıllı çiftliğinde suda yetiştirilen hidroponik sebzeler görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Topraksız tarım olarak da adlandırılan hidroponik tarım, toprak kullanmadan besin çözeltilerinde bitki yetiştirme uygulamasıdır.
Kaynak: Xinhua / Güncel