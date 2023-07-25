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Çin'de Hidroponik Tarım Uygulamaları Yaygınlaşıyor

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BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhengding ilçesine bağlı Tayuanzhuang köyünün akıllı çiftliğinde suda yetiştirilen hidroponik sebzeler görülüyor, 26 Mayıs 2022.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhengding ilçesine bağlı Tayuanzhuang köyünün akıllı çiftliğinde suda yetiştirilen hidroponik sebzeler görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Topraksız tarım olarak da adlandırılan hidroponik tarım, toprak kullanmadan besin çözeltilerinde bitki yetiştirme uygulamasıdır.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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