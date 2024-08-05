Çin'de Hibrit Hava-Su Altı Aracı Geliştirildi

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Hibrit hava-su altı aracının çeşitli görüntüleri

Çin'de hem uçabilen hem de su altına dalabilen yeni bir hibrit hava-su altı aracı geliştirildi.

Hibrit araç, Çin'deki Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından üretildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)