Çin'de Hibrit Hava-Su Altı Aracı Geliştirildi
Çin'de Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından üretilen hibrit hava-su altı aracının çeşitli görüntüleri ortaya çıktı.
ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler
Hibrit hava-su altı aracının çeşitli görüntüleri
Çin'de hem uçabilen hem de su altına dalabilen yeni bir hibrit hava-su altı aracı geliştirildi.
Hibrit araç, Çin'deki Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından üretildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)