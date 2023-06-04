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Çin'de Heyelan Felaketi: 14 Ölü, 5 Kayıp

Çin'de Heyelan Felaketi: 14 Ölü, 5 Kayıp

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CHENGDU, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Leshan kentinde Pazar günü meydana gelen heyelanda 14 kişi yaşamı yitirdi.

CHENGDU, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Leshan kentinde Pazar günü meydana gelen heyelanda 14 kişi yaşamı yitirdi. Yerel halkla ilişkiler idaresi, 5 kişinin de kayıp olduğunu bildirildi.

Heyelan, şehrin Jinkouhe bölgesinin Yongsheng kasabasındaki bir orman çiftliğinde yerel saatle sabah saat 06.00 civarında meydana geldi.

180'den fazla kişiden oluşan bir kurtarma ekibi kayıp kişileri aramaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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