Çin'de helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
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Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da havadan seyir turu için kullanılan helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da havadan seyir turu için kullanılan helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
China Daily'nin haberine göre, Şaanşi Longyi Genel Havacılık şirketine ait helikopter, turizm merkezi Dicayyüen'de düştü.
Helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, kazazedelerin kimliğine dair bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel