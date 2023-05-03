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Çin'de helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Çin'de helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

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Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da havadan seyir turu için kullanılan helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da havadan seyir turu için kullanılan helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

China Daily'nin haberine göre, Şaanşi Longyi Genel Havacılık şirketine ait helikopter, turizm merkezi Dicayyüen'de düştü.

Helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, kazazedelerin kimliğine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Helikopter Şaanşi Güncel Haberler

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