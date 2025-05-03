Çin'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çin'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Çin'in Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan açıklamalara göre, helikopterin uçuştan dönerken 10 metre yükseklikten düştüğü bildirildi.

NANJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde cuma günü bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yerel acil durum yönetim bürosundan cumartesi günü yapılan açıklamada Robinson R44 II model helikopterin saat 17.00 sularında uçuştan dönerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü bildirildi.

Olayda yerdeki bir kişi hayatını kaybederken, helikopterde bulunan 4 personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Jiangsu Sivil Havacılık Kurumu kazanın nedenine ilişkin soruşturma yürütüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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