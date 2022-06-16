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Çin'de Hayatını Kaybeden Evcil Hayvanlar Deri Sanatıyla Yeniden Can Buluyor

Xinhua - Güncel
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Çin'de Hayatını Kaybeden Evcil Hayvanlar Deri Sanatıyla Yeniden Can Buluyor

BAODİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Baoding kentinde yaşayan zanaatkar Wu Haidong için deri oymacılığının eseri olan tüm işleri sadece birer sanat parçası değil aynı zamanda da hatıraların benzersiz taşıyıcıları.

BAODİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Baoding kentinde yaşayan zanaatkar Wu Haidong için deri oymacılığının eseri olan tüm işleri sadece birer sanat parçası değil aynı zamanda da hatıraların benzersiz taşıyıcıları. 34 yaşındaki Wu, bir süredir hayatını kaybeden ev hayvanlarının resimlerinin işlendiği, kişiye özel deri objeler yaratmaya odaklanıyor. Wu, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Baoding kenti Lianchi bölgesine ait bir kültürel mirasın mirasçısı. Wu, bir parça deri, bir oyma bıçağı ve boya fırçasıyla bir sihirbaz gibi hatıralardaki hayvanları enfes oyma becerileriyle hayata geçiriyor.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Baoding kentindeki atölyesinde bir parça deriyi renklendiren Wu Haidong, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Gao Bo/Xinhua)

Wu Haidong'un Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Baoding kentinde yaptığı deri oymacılığı işi, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Gao Bo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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