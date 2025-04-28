Çin'de Havayoluyla Seyahatler İlk Çeyrekte Yüzde 4,9 Arttı

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'de havayoluyla yapılan yolcu seyahatleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 190 milyona ulaştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Li Yong, pazar günü düzenlenen basın toplantısında sivil havacılık sektörünün ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 3,58 milyon uçuş saatine ulaştığını ve yüzde 2,6 artışla 1,36 milyon adet uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

Sektörün toplam taşımacılık cirosu ise ilk üç ayda 38,59 milyar ton-kilometreye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde havayoluyla taşınan kargo ve posta miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artışla 2,24 milyon tona ulaştı.

Çin'in sivil havacılık sektörü ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 4,9 yüzde puanlık artışla yüzde 94,5'lik uçuş dakikliği oranı yakaladı.

Li, ilk çeyrekte sektörde herhangi bir kaza bildirilmediğini belirtti.