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Çin'de Havalar Isınırken İlkbahar Tarımı İçin Yoğun Mesai Sürüyor

Çin'de Havalar Isınırken İlkbahar Tarımı İçin Yoğun Mesai Sürüyor

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BEİ'AN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'de havalar her geçen gün ısınmaya devam ederken, Heilongjiang eyaletinin Bei'an şehrindeki Beidahuang Grubu'na bağlı Jianshe Tarım Limited Şirketi ilkbahar sürümü çalışmalarına başladı.

Çin'de Havalar Isınırken İlkbahar Tarımı İçin Yoğun Mesai SürüyorÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Bei'an şehrinde tarlaları ekime hazırlayan büyük traktörlerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

BEİ'AN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'de havalar her geçen gün ısınmaya devam ederken, Heilongjiang eyaletinin Bei'an şehrindeki Beidahuang Grubu'na bağlı Jianshe Tarım Limited Şirketi ilkbahar sürümü çalışmalarına başladı.

Şirket, 300.000 mu'dan (20.000 hektar) fazla alanı kapsayan çiftlikte çalışmak üzere toplam 28 büyük traktör organize etti.

Çin'de Havalar Isınırken İlkbahar Tarımı İçin Yoğun Mesai SürüyorÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Bei'an şehrindeki bir çiftlikte tarlaları ekime hazırlayan büyük traktörlerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Çin'de Havalar Isınırken İlkbahar Tarımı İçin Yoğun Mesai SürüyorÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Bei'an şehrindeki bir çiftlikte tarlaları ekime hazırlayan büyük bir traktör, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Çin'de Havalar Isınırken İlkbahar Tarımı İçin Yoğun Mesai SürüyorÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Bei'an şehrindeki bir çiftlikte tarlaları ekime hazırlayan büyük traktörler, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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