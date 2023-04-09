Çin'de Havalar Isınırken İlkbahar Tarımı İçin Yoğun Mesai Sürüyor
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BEİ'AN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'de havalar her geçen gün ısınmaya devam ederken, Heilongjiang eyaletinin Bei'an şehrindeki Beidahuang Grubu'na bağlı Jianshe Tarım Limited Şirketi ilkbahar sürümü çalışmalarına başladı.
BEİ'AN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'de havalar her geçen gün ısınmaya devam ederken, Heilongjiang eyaletinin Bei'an şehrindeki Beidahuang Grubu'na bağlı Jianshe Tarım Limited Şirketi ilkbahar sürümü çalışmalarına başladı.
Şirket, 300.000 mu'dan (20.000 hektar) fazla alanı kapsayan çiftlikte çalışmak üzere toplam 28 büyük traktör organize etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel