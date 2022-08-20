Çin'de Harbin Elektrik Şirketi'nde Günlük Faaliyetlerini Yürüten İşçiler Güncel Haberler HARBİN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan ve Çin'in önde gelen elektrik makinaları imalatçılarından olan Harbin Elektrik Şirketi, yılın ilk yedi ayında faaliyet geliri, toplam kar ve sipariş hacminde büyüme kaydetti. HARBİN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan ve Çin'in önde gelen elektrik makinaları imalatçılarından olan Harbin Elektrik Şirketi, yılın ilk yedi ayında faaliyet geliri, toplam kar ve sipariş hacminde büyüme kaydetti. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulu nan Harbin Elektrik Şirketi'ne ait bir fabrikada çalışan bir işçi görülüyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Elektrik Şirketi'ne ait bir fabrikada çalışan bir işçi görülüyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulu nan Harbin Elektrik Şirketi'ne ait bir fabrikada işlerini yapan çalışanlar görülüyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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