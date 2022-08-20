Çin'de Hangzhou-Wenzhou Hızlı Tren Hattında Tünel Açma Çalışmaları Tamamlandı Güncel Haberler YONGJİA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta Çin'i n doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou-Wenzhou demiryolu üzerinde yer alan Hukou tüneli görülüyor, 19 Ağustos 20220 Hangzhou ve Wenzhou kentlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattındaki Hukou tüneli... YONGJİA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta Çin'i n doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou-Wenzhou demiryolu üzerinde yer alan Hukou tüneli görülüyor, 19 Ağustos 20220 Hangzhou ve Wenzhou kentlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattındaki Hukou tüneli inşaatında tünel açma çalışmaları Cuma günü tamamlandı. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Hangzhou Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'de Hangzhou-Wenzhou Hızlı Tren Hattında Tünel Açma Çalışmaları Tamamlandı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.