Çin'de Hangzhou-Wenzhou Hızlı Tren Hattında Tünel Açma Çalışmaları Tamamlandı
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YONGJİA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta Çin'i n doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou-Wenzhou demiryolu üzerinde yer alan Hukou tüneli görülüyor, 19 Ağustos 20220 Hangzhou ve Wenzhou kentlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattındaki Hukou tüneli...
YONGJİA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta Çin'i n doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou-Wenzhou demiryolu üzerinde yer alan Hukou tüneli görülüyor, 19 Ağustos 20220 Hangzhou ve Wenzhou kentlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattındaki Hukou tüneli inşaatında tünel açma çalışmaları Cuma günü tamamlandı. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel