Çin'de Hangcou şehrinin eski parti sekreteri rüşvetle suçlandı

Çin'de geçen yıl ağustosta gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Cıciang eyaletinin Hangcou kenti eski Komünist Parti Sekreteri Cou Ciangyong'un rüşvet suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Denetim Komisyonunun yürüttüğü soruşturmanın ardından Cou'nun Anhui eyaletinin Çucou şehrinde yargılanacak.

Cou, "konumunu kullanarak başkalarına gayrimeşru fayda sağlamak", "yüklü miktarda rüşvet almak" suçlamalarıyla yargılanacak.

Eski Komünist Partisi yetkilisi, Ağustos 2021'de gözaltına alınmış, Merkezi Disiplin Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu hakkında iki ayrı soruşturma başlatmıştı.

Merkezi Disiplin Komisyonu, ocak ayında "yasaları ve parti disiplinini ihlal ettiği gerekçesiyle" Cou'nun partiden ihracına ve kamu görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Cou, ayrıca "sermayenin düzensiz genişlemesine aracılık etmekle" suçlanmıştı.

Eski Parti Sekreteri'nin en yüksek dereceli kamu yetkilisi olarak görev yaptığı Hangcou kenti, internet şirketi Alibaba'nın da merkezinin yer aldığı, Çin'in en önemli finans ve ticaret merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.