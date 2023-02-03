Çin'de Halk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu Güncel Haberler RONGSHUİ, 3 Şubat (Xinhua) -- "Bainiaoyi" Lusheng festivali, Çin ay takvimine göre ilk ayın 12. gününde Gandong Kasabası'nda düzenleniyor. Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Rongshui Miao Özerk İlçesi'nin Gandong Kasabası'nda düzenlenen "Bainiaoyi" Lusheng festivali sırasında dans eden Miao etnik grubundan kızlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua) RONGSHUİ, 3 Şubat (Xinhua) -- "Bainiaoyi" Lusheng festivali, Çin ay takvimine göre ilk ayın 12. gününde Gandong Kasabası'nda düzenleniyor. Festival kapsamında etnik grubun geleneksel kıyafeti "bainiaoyi"yi giyen insanlar, kamış borudan yapılmış geleneksel müzik aleti olan Lusheng'i çalarak geleneksel dans performansı sergiliyor. Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Rongshui Miao Özerk İlçesi'nin Gandong Kasabası'nda düzenlenen "Bainiaoyi" Lusheng festivali sırasında dans eden Miao etnik grubundan kızlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Rongshui Miao Özerk İlçesi'nin Gandong Kasabası'nda yer alan Dangjiu Köyü'nde düzenlenen "Bainiaoyi" Lusheng festivali sırasında kamış borudan yapılmış geleneksel müzik aleti olan Lusheng'i üfleyen Miao etnik grubundan insanlar, 2 Şubat 2023. Fotoğraf: (Huang Xiaobang/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Rongshui Miao Özerk İlçesi'nin Gandong Kasabası'nda düzenlenen "Bainiaoyi" Lusheng festivali sırasında kamış borudan yapılmış geleneksel müzik aleti olan Lusheng'i üfleyen çeşitli etnik gruplardan insanlar, 2 Şubat 2023. Fotoğraf: (Huang Xiaobang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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