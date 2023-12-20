Üye Girişi
Haberler

Çin'de Hainan eyaletinde çevre yolu trafiğe açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde ana adanın etrafında daire çizen manzaralı bir çevre yolu Pazartesi günü trafiğe açıldı. Eyalet ulaştırma departmanı baş mühendisi Huang Peng, projeye 16,35 milyar yuan (2,3 milyar ABD doları) yatırım yapıldığını aktardı. Çevre yolunun deniz kıyısındaki 12 kent ve ilçeyi, 64 kasabayı ve 1.200'den fazla köyü birbirine bağladığını belirtti.

ÇEKİM TARİHİ: 18 Aralık 2023

Çevre yolunun çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde ana adanın etrafında daire çizen manzaralı bir çevre yolu Pazartesi günü trafiğe açıldı.

Eyalet ulaştırma departmanı baş mühendisi Huang Peng, eyalet merkezi Haikou'da düzenlenen basın toplantısında, projeye 16,35 milyar yuan (2,3 milyar ABD doları) yatırım yapıldığını aktardı. Huang, 988 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda 45 seyir platformu, 25 park alanı, 66 yol kenarı park kuşağı ve 14 elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu söyledi.

Huang, çevre yolunun deniz kıyısındaki 12 kent ve ilçeyi, 64 kasabayı ve 1.200'den fazla köyü birbirine bağladığını belirtti.

Eyaletin kültür, radyo, televizyon, turizm ve spor departmanı yardımcı direktörü Wang Zhongyun ise çevre yolunun eyaletteki 31 adet A sınıfı manzara alanı, 21 kıyı turizm bölgesi, 7 deniz sporları üssü, 61 geleneksel Çin köyü, 27 tarih öncesi kültürel alan, 3 tarihi kasaba, 9 somut olmayan kültürel miras kasabası ve sosyal medya ünlüleri arasında popüler 40 turistik bölgeye ulaştığını kaydetti.

Wang, çevre yolunun, Hainan eyaletinin turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Ulaşım Çevre Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title