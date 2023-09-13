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Çin'de Güz Ortası Festivali İçin Hazırlıklar Başladı

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QİNGDAO, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingzhou kentinde bulunan bir atölyede ay keki yapan işçiler, 13 Eylül 2023. Çin'in Güz Ortası Festivali bu yıl 29 Eylül'e denk geliyor.

QİNGDAO, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingzhou kentinde bulunan bir atölyede ay keki yapan işçiler, 13 Eylül 2023.

Çin'in Güz Ortası Festivali bu yıl 29 Eylül'e denk geliyor. (Fotoğraf: Wang Jilin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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