Çin'de Güz Ortası Festivali İçin Hazırlıklar Başladı
QİNGDAO, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingzhou kentinde bulunan bir atölyede ay keki yapan işçiler, 13 Eylül 2023. Çin'in Güz Ortası Festivali bu yıl 29 Eylül'e denk geliyor.
QİNGDAO, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingzhou kentinde bulunan bir atölyede ay keki yapan işçiler, 13 Eylül 2023.
Çin'in Güz Ortası Festivali bu yıl 29 Eylül'e denk geliyor. (Fotoğraf: Wang Jilin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel