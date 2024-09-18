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Çin'de Güz Ortası Festivali Döneminde 5,26 Milyon Sınır Ötesi Seyahat

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Çin'deki Güz Ortası Festivali tatilinde, 18,6'lık bir artışla yaklaşık 5,26 milyon sınır ötesi seyahat gerçekleştirildi. Yabancıların seyahatleri %62,2 artarak 554.000'e ulaştı.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'de üç günlük Güz Ortası Festivali tatilinde yaklaşık 5,26 milyon sınır ötesi seyahat gerçekleştirildi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin Çarşamba günü yayımladığı verilere göre günlük ortalama sınır ötesi seyahat sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,6 artarak 1,75 milyonu aştı.

Tatil süresince yabancıların sınır ötesi seyahatleri yüzde 62,2 artarak 554.000'e ulaşırken, Çin anakarası sakinleri 2,63 milyondan fazla, Hong Kong, Makao ve Taiwan sakinleriyse 2,07 milyon seyahat gerçekleştirdi.

Güz Ortası Festivali, Çin'in en önemli geleneksel festivallerinden biri. Çin ay takvimine göre her yıl sekizinci ayın 15. gününde düzenlenen festival bu yıl 17 Eylül'de kutlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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