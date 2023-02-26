Çin'de Gübre Şirketleri İlkbahar Çiftçiliği Dönemine Hazırlanıyor Güncel Haberler Çin'de ilkbahar çiftçiliğinin en yoğun dönemi yaklaşırken, tarımsal malzemelere olan talep büyük ölçüde arttı. Çin'de ilkbahar çiftçiliğinin en yoğun dönemi yaklaşırken, tarımsal malzemelere olan talep büyük ölçüde arttı. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentindeki gübre şirketleri, şu sıralar sezona hazırlanmakla meşguller. Yerel bir gübre şirketindeki işçiler pazar talebini karşılayabilmek için üretimi artırdı. Yıllık üretim kapasitesi 10.000 tona ulaşabilen şirket, çevre bölgelerdeki çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qiqihar'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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