Çin'de Göçmen Kuşlar İçin Eko-Ada Oluşturma Çalışmaları

ÇEKİM TARİHİ: 5 Ocak 2024

1. Eko-adaların çeşitli görüntüleri

2. Göçmen kuşların çeşitli görüntüleri

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde sulak alanların korunması çalışmaları kapsamında, geçen yıl sonbahardan bu yana Güney Dongting Gölü'nde göçmen kuşlar için eko-ada oluşturma çalışmalarına hız verildi.

Güney Dongting Gölü, Çin'in en büyük ikinci tatlı su gölü olan Dongting Gölü'nün güneybatısında yer alıyor.

Gölde şu ana kadar oluşturulan 97 eko-ada, göçmen kuşlar için birer cennet haline geldi.

"Bazı önemli türlerin yaşam alanlarını büyük ölçüde iyileştirdik ve restore ettik. İlk olarak ekolojik su koruma çalışmaları yürüttük. Suyu korumak için bazı projeler inşa ettik, böylece kurak mevsim geldiğinde yaşam alanlarındaki göçmen kuşlar ve yaban hayvanları için yeterli miktarda suyumuz olacak. İkinci olarak, göçmen kuşlara yeterli yiyecek sağlayabilmek için birtakım sualtı bitkileri ve yaşam alanına uygun ağaçlar yetiştirdik."

Kısa süre önce yapılan bir araştırmaya göre, Güney Dongting Gölü'ndeki göçmen kuşların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10.000'den fazla arttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Yuanjiang kentinden bildiriyor.(XHTV)