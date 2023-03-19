Çin'de Göçmen Kuşlar Havaların Isınmasıyla Bosten Gölü'ne Akın Ediyor
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BOHU, 19 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Bohu ilçesindeki Bosten Gölü üzerinde uçan kuşlar görülüyor, 17 Mart 2023. Sıcaklıklar her geçen gün artarken, çok sayıda göçmen kuş Bosten Gölü'ne geri döndü.
BOHU, 19 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Bohu ilçesindeki Bosten Gölü üzerinde uçan kuşlar görülüyor, 17 Mart 2023.
Sıcaklıklar her geçen gün artarken, çok sayıda göçmen kuş Bosten Gölü'ne geri döndü. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel