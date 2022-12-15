Çin'de Girişimciler, Kovid-19'a Yönelik Müdahalenin Optimize Edilmesiyle Küreselleşmeye Teşvik Ediliyor

HEFEİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Çarşamba günü yerel işletmelerin devlet desteği altında iş fırsatları aramak üzere yurtdışı seyahatlerine başlamalarından önce ısınma amacıyla bir eğitim faaliyeti düzenlendi.

HEFEİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Çarşamba günü yerel işletmelerin devlet desteği altında iş fırsatları aramak üzere yurtdışı seyahatlerine başlamalarından önce ısınma amacıyla bir eğitim faaliyeti düzenlendi.

Anhui eyaletindeki ticaret departmanına göre, 54 işletmeden 119 kişi, Çarşamba gününden yılın sonuna kadar potansiyel müşterileri ziyaret etmek ve işbirliği aramak üzere denizaşırı iş gezilerine çıkacak.

Departman ayrıca, Anhui'nin denizaşırı pazarını genişletme ve uluslararası ticareti artırma çabaları kapsamında, 50'den fazla yerel işletmenin temsilcilerinden oluşan bir iş heyetini 25 Aralık'ta Japonya ve Güney Kore'ye (ROK) göndermek için kiralık bir uçak kaldıracak.

Eyalet Ticaret Departmanı Müdür Yardımcısı Liu Guang'a göre, faaliyetlerin hepsi daha fazla ticari sipariş ve yabancı yatırım çekmek amacıyla eyaletin ticari tanıtım kampanyası kapsamında yer alıyor. Anhui'de çevrimiçi ve çevrimdışı sergilerin dışında, 2023 yılında önde gelen dış yatırım projelerini bölgeye çekmek amacıyla yurtdışında 100'ün üzerinde yatırım tanıtım etkinliği de düzenlenecek.

Liu, "Yerel işletmelerimizin yeni enerjili araçları, akıllı ev aletleri ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere sektörlerden gelen kuruluşlarla iletişim kurup işbirliği yapabilecekleri Almanya, İngiltere ve Güney Kore gibi ülke ve bölgelerde özel tanıtım faaliyetleri düzenleyeceğiz" dedi.

Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize etme amaçlı yeni bir tedbir paketi açıklamasından bu yana, Anhui'nin ticaret departmanı 18 işletmeden 58 kişiyi sergi ve iş görüşmeleri de dahil olmak üzere faaliyetlere katılmak üzere 19 ülkeye gönderdi. Ortak çabaları, malzeme geliştirme ve araştırma, biyoteknoloji, inşaat ve imalattan toptan ve perakendeye kadar çok sayıda endüstri alanında meyvelerini verdi.

Nuntius Bonded Lojistik Merkezi Limited Şirketi (Anhui) Başkanı Chen Xiaojun ve yardımcısı Shen Tubo, 8 Aralık'tan bu yana Avrupa'daki yoğun gezilerine devam ediyorlar.

Chen, "Belçika ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu ülkelerdeki birçok ortakla sınır ötesi e-ticaret, denizaşırı depoların kurulması ve bavul siparişleri dahil olmak üzere çeşitli işler hakkında konuştuk. İşbirliğinde olumlu ilerleme kaydediyoruz."

Aynı şekilde Anhui Sentai WPC Group Share Limited Şirketi, Paris ve Dubai'de düzenlenen bazı endüstriyel sergilere katılarak şirketin yaklaşık 5 milyon ABD doları tutarında geçici sipariş almasında yardımcı oldu. AHCOF Uluslararası Kalkınma Limited Şirketi, Fransa'da düzenlenen uluslararası ambalaj fuarına katılarak, yeni ve eski müşterilerinden birden fazla sipariş aldı.

Eyalet Ticaret Departmanı Müdürü Fang Xu, ısınma eğitimi sırasında "Bazen tek bir yüz yüze görüşme binlerce e-postadan çok daha iyidir. Girişimcilerimizin fırsatı değerlendirip müşterilerine önceden ulaşmalarını umuyoruz. Yeni müşteriler, yeni siparişler ve yeni şanslar ancak 'dışarı çıkarak' size gelebilir" dedi.