Çin'de Ginseng Endüstrisine Destek İçin Yol Haritası Hazırlandı - Haberler

CHANGCHUN, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin eyaletinde ginseng endüstrisini desteklemek için bir yol haritası yayınlandı. Eyalette ginsengin toplam üretim değerinin 2025'te 80 milyar yuana (yaklaşık 11,9 milyar ABD doları) ve 2030'da 100 milyar yuana çıkması hedefleniyor. Jilin Eyaleti Halk Hükümeti Genel Ofisi tarafından yayınlanan ginseng endüstrisinin yüksek kaliteli gelişiminin ilerletilmesine ilişkin yol haritasına göre; ginseng ekimi, ürün ve marka geliştirme, fon arama gibi temel konularda destekleyici önlemler alınacak. Jilin, sağlığa iyi geldiğine inanılan ünlü ginseng bitkisinin Çin'deki önde gelen üretim alanı. İstatistikler, eyaletin ülkedeki toplam ginseng üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşıladığını gösteriyor.

Changchun Çin Tıbbı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Chen Changbao, yol haritasının, Jilin'de ginseng endüstrisindeki bilimsel ve teknolojik inovasyonu geliştireceğini, bunun da hem sektörü hem de ilgili ginseng ürünleri pazarını daha rekabetçi hale getirebileceğini söyledi. Eyalet Tarım ve Kırsal İşler Departmanı Başkan Yardımcısı Liu Wenguo, eyalette, 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde yeni çeşitlerin yetiştirilmesi, verimli ekim ve yoğun işleme yöntemlerini içeren kritik önemdeki teknolojilerde yeni atılımlar gerçekleştirmek için çaba gösterileceğini ve böylece ginseng endüstrisinin kaliteli bir gelişim göstererek hızını artıracağı bir kulvara taşınacağını belirtti. Geçen yıl, Jilin'deki tüm ginseng endüstri zincirinin toplam üretim değeri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2 artışla 60 milyar yuanı geçti.

Xinhua / Güncel