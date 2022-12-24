Çin'de Gigabit Kapasitesinde 5G ve Fiber Optik Kapsama Alanına Sahip 110 Şehir Bulunuyor Güncel Haberler BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Çin'de gigabit kapasitesinde 5G ve fiber optik hizmetleri sunabilen şehir sayısı Ekim ayı sonunda 110'a ulaştı. BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Çin'de gigabit kapasitesinde 5G ve fiber optik hizmetleri sunabilen şehir sayısı Ekim ayı sonunda 110'a ulaştı. Bölgesel dağılım açısından bu şehirlerin 41'i Çin'in doğusunda, 29'u orta kesimlerde, 40'ı ise ülkenin batısında yer alıyor. Bu şehirlerdeki ortalama kentsel hanelerde gigabit kapasitesinde fiber ağ kapsama alanı yüzde 100'ü aşarken, 5G baz istasyonu sayısı 10.000 kişi başına 22,2 ile 15,7'lik ülke ortalamasının üzerine çıktı. Bu şehirlerde, büyük kamu hastanelerinin, büyük üniversitelerin, önemli kültürel ve turistik alanların, ana havaalanlarının ve önemli yolların yüzde 80'inden fazlasının 5G ağına erişimi var. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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