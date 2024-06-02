Üye Girişi
Haberler

Çin'de Gıda Güvenliği Yasası Yürürlüğe Girdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de tahıl ve ilgili ürünlerin tedarikini güvence altına almayı amaçlayan gıda güvenliği yasası Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Yasa, tahıl işleme operatörlerinin ilgili endüstriyel standartlara riayet etmesini ve ürünlerinin kalite ve güvenliğini sağlamasını öngörüyor. Çin'de 1,4 milyardan fazla insanın beslenmesi açısından gıda güvenliği büyük önem arz ediyor.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'de tahıl ve ilgili ürünlerin tedarikini güvence altına almayı amaçlayan gıda güvenliği yasası Cumartesi günü yürürlüğe girdi.

Üretim ve rezervden dolaşım ve işlemeye kadar tüm tahıl tedarik sürecini kapsayan hükümler içeren 11 bölümlük yeni yasa, üst düzey yasama organı tarafından Aralık 2023'te kabul edilmişti.

Yasa, tahılların işlenmesine yönelik olarak sektörün gelişimini teşvik edip yönlendirmek ve tahıl işleme ürünlerinin arz ve güvenliğini sağlamak üzere yapılacak çalışmaları belirliyor.

Yasa, tahıl işleme operatörlerinin ilgili endüstriyel standartlara riayet etmesini ve ürünlerinin kalite ve güvenliğini sağlamasını öngörüyor.

Dünyadaki ekilebilir arazilerin yalnızca yüzde 9'una sahip olan Çin'de 1,4 milyardan fazla insanın beslenmesi açısından gıda güvenliği büyük önem arz ediyor. Yasada ekilebilir arazilerin korunmasına ilişkin hükümler de yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ekonomi Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title