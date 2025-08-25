Çin'de Genel Havacılık Sanayi Parkı Gelişiyor

Çin'in Qingdao kenti Laixi'de hafif spor uçakları uçuran pilotlar, genel havacılık endüstrisini teşvik etmek amacıyla bir sanayi parkı kurulumu ve uçuş eğitimi sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

QİNGDAO, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao eyalet düzeyi şehrindeki Laixi kentinde bulunan genel havacılık sanayi parkında hafif spor uçakları uçuran uçuş meraklısı pilotlar, 24 Ağustos 2025.

Çin'in Laixi kenti, profesyonel bir sanayi parkı kurmak, uçak üretim şirketlerini tanıtmak ve uçuş eğitimi sektörünü geliştirmek de dahil olmak üzere genel havacılık endüstrisini teşvik etmek amacıyla çaba sarf ederek alçak irtifa ekonomisinin canlılığını artırıyor. (Fotoğraf: Zhang Jingang/Xinhua)

