Çin'de Genel Havacılık Sanayi Parkı Gelişiyor

QİNGDAO, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao eyalet düzeyi şehrindeki Laixi kentinde bulunan genel havacılık sanayi parkında hafif spor uçakları uçuran uçuş meraklısı pilotlar, 24 Ağustos 2025.

Çin'in Laixi kenti, profesyonel bir sanayi parkı kurmak, uçak üretim şirketlerini tanıtmak ve uçuş eğitimi sektörünü geliştirmek de dahil olmak üzere genel havacılık endüstrisini teşvik etmek amacıyla çaba sarf ederek alçak irtifa ekonomisinin canlılığını artırıyor. (Fotoğraf: Zhang Jingang/Xinhua)