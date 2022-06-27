Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

LİJİANG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinden, "95'ler sonrası" döneme ait bir duvar ressamı, hem memleketindeki köylüler hem de sosyal medya platformlarında aktif internet kullanıcıları arasında popülerlik kazandı Liu Zhicheng isimli duvar ressamı, memleketinin birçok köyünde kamu hizmeti için 20'den fazla duvar resmi yaptı. Köylere renk katan ressamın çalışmaları, resim yapma sürecini kaydeden kısa videoların internette yayılmasıyla birçok turistin ilgisini çekti. Liu, "Sanatımla çevreyi güzelleştirme şansına sahip olmak benim için onur ve mutluluk" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi yaparken mola veren Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng (sağda), 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmini tamamladıktan sonra köylülerle poz veren Liu Zhicheng (ortada), 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Xinhua / Güncel