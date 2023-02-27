Çin'de Geliştirilen Yeni Teknoloji, Atık Tesislerinde Koku Gidermede Kullanılıyor

HANGZHOU, 27 Şubat (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir yaklaşımın, atık transfer istasyonlarında kokunun kontrol altına alınmasında etkin olduğu kanıtlandı.

HANGZHOU, 27 Şubat (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir yaklaşımın, atık transfer istasyonlarında kokunun kontrol altına alınmasında etkin olduğu kanıtlandı.

Atıkların ayrılıp çöp sahasına ya da geri dönüşüm tesisine gönderildiği geçici depolama tesisleri, atık transfer istasyonları olarak adlandırılıyor. Çürüyen ev atıkları, sıcaklık ve nem artışları, istasyonda koku konsantrasyonlarının yükselmesine yol açıyor.

Tongji Üniversitesi'nden hava kirliliği kontrolü uzmanı Qiang Ning'e göre yeni teknolojide, puls güç kaynağı kullanılarak bir plazma işleme alanı oluşturuluyor.

Qiang, kokulu gazların plazma bölgesinden geçişi sırasında çok sayıda oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonunun gerçekleşerek koku konsantrasyonunu azalttığını ve kokusuz, güvenli ve yeşil emisyon elde edildiğini söyledi.

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin Jiaxing kentindeki Tanghui Atık Transfer İstasyonu bu koku giderme teknolojisini kullanmaya başladı. Saha incelemesinde Tanghui İstasyonu'nun tüm operasyon alanlarındaki kokunun önceye göre önemli ölçüde daha düşük olduğu ortaya kondu ve denetçiler sahada hemen hemen hiç koku tespit edemedi. İstasyonun çevresinde herhangi bir duyusal koku belirlenemedi.

Tanghui İstasyonu'na göre düşük güç kullanımına sahip ve küçük bir zemin alanı gerektiren bu teknolojinin kullanımı kolay ve manüel bakım ihtiyacı çok düşük.