Çin'de Geliştirilen Cerrahi Robot, Bıldırcın Yumurtasının Kabuğunu Soydu
Çin'in geliştirdiği bir cerrahi robot, bir bıldırcın yumurtasının kabuğunu başarılı şekilde soyarak denge ve hassasiyetini kanıtladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.
ÇEKİM TARİHİ: 24 Haziran 2024
Bıldırcın yumurtasının kabuğunu soyan robotun çeşitli görüntüleri
Çin'in geliştirdiği bir cerrahi robot, bir bıldırcın yumurtasının kabuğunu başarılı şekilde soyarak denge ve hassasiyetini kanıtladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)