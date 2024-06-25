Üye Girişi
Haberler

Çin'de Geliştirilen Cerrahi Robot, Bıldırcın Yumurtasının Kabuğunu Soydu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in geliştirdiği bir cerrahi robot, bir bıldırcın yumurtasının kabuğunu başarılı şekilde soyarak denge ve hassasiyetini kanıtladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Haziran 2024

Bıldırcın yumurtasının kabuğunu soyan robotun çeşitli görüntüleri

Çin'in geliştirdiği bir cerrahi robot, bir bıldırcın yumurtasının kabuğunu başarılı şekilde soyarak denge ve hassasiyetini kanıtladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Shanghai Teknoloji Güncel Haberler

Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı

Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

Bakmadan Geçme

Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti EURO 2008? EURO 2024 en iyi 3.'ler hangi ülkeler oldu, belli mi? En iyi 3.ler puan durumu ne? Türkiye Çekya muhtemel 11'leri! Arda ilk 11'de mi? Çekya ismi neden değişti, ne zaman değişti? 26 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? TRT 1 şifreli kanal yazıyor neden? 26 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 26 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 26 Haziran 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 26 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 26 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Golsüz berabere kalan İngiltere ve Slovenya el ele son 16'da

Golsüz berabere kalan İngiltere ve Slovenya el ele son 16'da
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title