Çin'de Geliştirilen Cerrahi Robot, Bıldırcın Yumurtasının Kabuğunu Soydu

ÇEKİM TARİHİ: 24 Haziran 2024

Bıldırcın yumurtasının kabuğunu soyan robotun çeşitli görüntüleri

Çin'in geliştirdiği bir cerrahi robot, bir bıldırcın yumurtasının kabuğunu başarılı şekilde soyarak denge ve hassasiyetini kanıtladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)