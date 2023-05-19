HABER: Çin'de geliştirilen biyonik göz, robot bilimine potansiyel katkı sunuyor ÇEKİM LİSTESİ: 1. Biyonik gözlerin çeşitli görüntüleri HABER İÇERİĞİ: Çin Bilimler Akademisi'nin Shanghai Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü'ndeki Çinli bilim adamları, şekil ve işlev olarak insan...

HABER: Çin'de geliştirilen biyonik göz, robot bilimine potansiyel katkı sunuyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Biyonik gözlerin çeşitli görüntüleri

HABER İÇERİĞİ:

Çin Bilimler Akademisi'nin Shanghai Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü'ndeki Çinli bilim adamları, şekil ve işlev olarak insan gözünü taklit eden bir tür biyonik göz geliştirdi.

Biyonik göz, kesintisiz takip ve göz-kafa koordinasyonu gerçekleştirebiliyor, aynı zamanda görsel bilgileri tıpkı insanların yaptığı gibi işleyebiliyor.

Bu teknoloji, entegre devre üretimi ve demiryolu ağı izleme gibi alanlarda hayata geçirilmeye başlandı.

Gelecekte, biyonik gözlerin insansı robotlar için standart bir modül haline gelebileceği belirtiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

(XHTV)