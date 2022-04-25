Çin'de Geliştirilen Ac352 Model Helikopter, Uçuşa Elverişlilik Sertifikası İçin Son Aşamaya Girdi

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) göre, Çin'de geliştirilen AC352 orta boy genel amaçlı helikopter, uçuşa elverişlilik sertifikasyon süreci için uçuş testi aşamasına girdi. AVIC, bunun yeni helikopter modelinin sivil havacılık otoritelerinden uçuşa elverişlilik sertifikası alabilmesi için son aşama olduğunu belirtti. Bu aşamada AC352'nin işlevsel güvenilirliği değerlendirilerek uçuşa elverişlilik sertifikası alabilmesi için uçuş testleri yapılacak.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, sivil havacılık yetkililerinin helikopterin performansını, kontrol kalitesini ve helikopterin içindeki donanımın çalışma koşullarını değerlendireceğini söyledi. Bu yeni aşamaya geçilmeden önce, performansının teyit edilmesi için geliştirici firma tarafından AC352'ye 422,5 uçuş saati süren, 458 uçuş testi yapıldı.

Xinhua / Güncel