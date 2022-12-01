Çin'de Geleneksel Zisun Çayı Nasıl Hazırlanıyor Güncel Haberler CHANGXİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'de üretilen Zisun çayının, 1.000 yıldan fazla bir geçmişi bulunuyor. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde Zisun çayı yapım tekniklerinin mirasçısı olan Lin Ruiyang, geleneksel yöntemle çay kaynatıyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) CHANGXİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'de üretilen Zisun çayının, 1.000 yıldan fazla bir geçmişi bulunuyor. Bu çay, Tang Hanedanlığı (618-907) anısına hazırlanan bir çay olarak biliniyor. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde Zisun çayı yapım tekniklerinin mirasçısı olan Lin Ruiyang, taze çay yapraklarını buhara tutuyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde Zisun çayı yapım tekniklerinin mirasçısı olan Lin Ruiyang, buharda pişmiş çay yapraklarını tokmakla dövüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde Zisun çayı yapım tekniklerinin mirasçısı olan Lin Ruiyang, çay fincanlarına çay koyuyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde bazı Zisun çayı kekleri görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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