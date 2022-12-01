Çin'de Geleneksel Zisun Çayı Nasıl Hazırlanıyor

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde Zisun çayı yapım tekniklerinin mirasçısı olan Lin Ruiyang, geleneksel yöntemle çay kaynatıyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)
CHANGXİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'de üretilen Zisun çayının, 1.000 yıldan fazla bir geçmişi bulunuyor. Bu çay, Tang Hanedanlığı (618-907) anısına hazırlanan bir çay olarak biliniyor.
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde Zisun çayı yapım tekniklerinin mirasçısı olan Lin Ruiyang, taze çay yapraklarını buhara tutuyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde Zisun çayı yapım tekniklerinin mirasçısı olan Lin Ruiyang, buharda pişmiş çay yapraklarını tokmakla dövüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde Zisun çayı yapım tekniklerinin mirasçısı olan Lin Ruiyang, çay fincanlarına çay koyuyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Changxing ilçesinde bazı Zisun çayı kekleri görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)