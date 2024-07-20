Çin'de Geleneksel Yüz Boyama Festivali

ÇEKİM TARİHİ: 18 Temmuz 2024

Festivale katılan insanların çeşitli görüntüleri

Çin'in Yunnan eyaletinin Kunming kentindeki Yi etnik azınlığı, "Hualianjie" olarak da bilinen geleneksel "yüz boyama festivalini" kutluyor. Festivalin neredeyse 1.000 yıllık bir tarihi var.

Yerel sakinler, festival kapsamında bereket ve iyi şansı simgeleyen çim külü kullanarak neşeyle birbirlerini boyuyor.

Festival her yıl ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.(XHTV)