Çin'de Geleneksel Güneş Dönemi Guyu'nun Başlamasıyla Tarımsal Faaliyetler Hız Kazanıyor

JİNAN, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'de geleneksel güneş dönemi olan Tahıl Yağmuru'nun ya da diğer ismiyle Guyu'nun başlamasıyla birlikte ülke genelinde tarımsal faaliyetler hız kazanıyor.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Liaocheng şehrinde tarlada çalışan çiftçilerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhao Yuguo/Xinhua)

JİNAN, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'de geleneksel güneş dönemi olan Tahıl Yağmuru'nun ya da diğer ismiyle Guyu'nun başlamasıyla birlikte ülke genelinde tarımsal faaliyetler hız kazanıyor.

Hububat Yağmuru olarak da bilinen Tahıl Yağmuru Perşembe günü başlarken, bu dönem her biri güneşin zodyaktaki konumuna bağlı olarak yaklaşık 15 günü kapsayan 24 geleneksel Çin güneş teriminin altıncısını temsil ediyor. İlkbaharın son güneş dönemi olan Guyu, ekim için ve ekinlerin büyümesi için uygun bir zaman olarak kabul edilen yağmur mevsiminin başlangıcını ifade ediyor.

24 güneş terimi sistemi günümüzde Çinli çiftçilerin tarımsal işlerinde önemli bir rehber olmaya devam ediyor. Sistem, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'nde yer alıyor.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Jiaxiang ilçesinde, 50 milyondan fazla tatlı patates fidesi, dikim için Anhui ve Henan gibi komşu eyaletlere nakledildi.

Yerel bir kooperatifin başkanı olan Li Zhaoshuai, Tahıl Yağmuru döneminde sıcaklığın ve yağışın önemli ölçüde artacağını söyledi. Bu dönem, tatlı patates dikmek için ideal bir aralık sunuyor.

Çinliler genellikle Tahıl Yağmuru geldiğinde çiftçilerin meşgul olacağını söyler.

Shandong eyaletinin Zoucheng şehrinde tarım teknisyenleri, buğdayın bilimsel yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere ekin alanlarını ziyaret etmek üzere organize edildi.

Tahıl Yağmuru ile ilgili Çin gelenekleri arasında çırpılmış yumurta ile karıştırılmış toon ağacı yapraklarını yemek, taze demlenmiş çay içmek ve çiçekleri takdir etmek yer alıyor.

Tahıl Yağmuru'nun başlangıcına işaret eden gün, eski Çin'de Çince karakterlerin mucidi olduğu söylenen efsanevi bir şahsiyet olan Cangjie'ye bir takdir nişanesi olarak, BM'nin Çin Dili Günü seçildi. Efsaneye göre, Cangjie karakterleri icat ettiğinde, Cennet hareket ederek onun için hububat yağdı.